Töre, “Bizler, Anavatanımız ve onun kıymetli Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın yanında yürümeye ve dünyaya haykırdığı sesine destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre yayımladığı kınama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Aylardır İsrail’in Filistin halkına zulmü devam ederken bu zulme karşı bütün dünyaya ve kamuoyuna en güçlü haykırışı Anavatan Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan yapmıştır.

Dünya üzerinde vicdanı olan herkesin sesi olan Erdoğan’ın bu sesinden rahatsız olan İsrail’li yetkililer uyguladıkları soykırımı haklı çıkarmak için büyük bir telaşa kapılmıştır.

Bugüne kadar çocuk, kadın demeden yüzlerce Filistin’li kardeşimizi şehit eden, hastanelere ve okulları bile bombalamaktan geri kalmayan bu barbarlığın ortaklarından biri olan İsrail Dışişleri Bakanı’nın sözleri işte bu telaşın bir eseridir.

İsrail’li yetkililerin İşledikleri suçların hesabını tarih ve insanlık önünde er ya da geç muhakkak vereceklerine olan inancım tamdır.

Bizler, Anavatanımız ve onun kıymetli Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın yanında yürümeye ve dünyaya haykırdığı sesine destek olmaya devam edeceğiz”