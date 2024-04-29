Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Töre etkinlikte yaptığı konuşmada, KKTC’de bulunan lions kulüplerinin oluşturduğu yapıdan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kıbrıs adası üzerinde iki ayrı egemen devlet olduğunu söyleyen Töre, Güney Kıbrıs’ta bulunan lionslar ile görüşmelerin normal olduğunu ancak KKTC içerisinde böyle bir yönetim oluşmasının da önemli olduğunu kaydetti.

Töre, lionsların yardımlaşma ve dayanışma içerisinde insanların hayatlarına dokunduğunu ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Gazze’de yaşananlara da dikkat çekerek lionsların bu konuda ortak ses vermesini istedi.

Töre, lionslara çalışmalarında başarılar diledi.