Açılışta konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, hükümetin görevinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni daha güzel hale getirmek olduğunu, bu bağlamda atıl vaziyette olan yerin belediye tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla tadil edilerek hizmete açılmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Töre, bazı kesimlerin bilinçli olarak ülkede felaket senaryoları kurduğunu ancak, gerçeğin hiç de öyle olmadığını ifade etti.

Turizm alanında 30 bin yatak sayısına ulaşıldığını dile getiren Töre, binlerce iş insanı ve zanaatkarın ülke ekonomisinin çarklarının dönmesi adına çalıştığını kaydetti.

Halen birilerinin 1974 Mutlu Barış Harekatı öncesinde kaldığını ifade eden Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin mücahitlerin ve Mehmetçiklerin güvencesinde yoluna devam edeceğinin altını çizdi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi gerçekleşti.