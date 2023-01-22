Töre yaptığı yazılı açıklamada, İsveç’te kutsal kitap Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırının, Müslüman Kıbrıs Türk halkını derinden yaraladığını ifade etti.

Zorlu Töre, yapılan bu hareketi, her fırsatta demokrasi ve özgürlükler ile övünen ve Avrupa’nın en büyük üçüncü ülkesi konumunda olan İsveç’in, farklı inanç ve yaşam biçimlerine karşı yaptığı büyük müdahalesi olarak gördüklerini vurguladı.

-“Eyleme seyirci kalmak, İslam’a karşı nefret tohumlarını artırmaktan başka bir sonuç vermez”

İsveç makamlarının yapılan eyleme seyirci kalmasının ancak ve ancak İslam’a karşı nefret tohumlarını artırmaktan başka bir sonuç vermeyeceğinin altını çizen Töre, dünya üzerinde var olan çeşitli dinler arasında barış ve huzura, toplumların güven içerisinde birlikte yaşamasına zarar vereceğinin de aşikar olduğunu kaydetti.

Yunus Emre’nin, “Yaratılanı yaratandan ötürü severiz” felsefesinden yola çıkarak, Kıbrıs Türk halkının, daima başka dinden ve milletten de olsa bütün insanlığa ve inançlara büyük bir hoşgörü ve saygı gösterdiğini ifade eden Töre, ancak yapılan bu saldırıyı hoşgörü ile kabul etmenin mümkün olmadığını, fikir özgürlüğü ile de bağdaşmadığını vurguladı.

Yaşanan olayı şiddetle protesto eden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, “Uluslararası toplumun ve uluslararası yargı makamlarının konuya tepki göstererek, müdahil olmasını beklediğimizi bildirmek isteriz” dedi.