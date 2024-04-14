Bozkurt’un geçmiş bayramını kutlayan ve çalışmaları hakkında bilgiler alan Töre, Doğu Akdeniz ve yakın coğrafyada yaşanan son gelişmeler ile Kıbrıs sorunu konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Töre, İsmail Bozkurt’un Kıbrıs Türk siyasi yaşamının en önemli figürlerinden biri olduğuna işaret ederek siyasetin yanı sıra Kıbrıs Türk kültürü ve edebiyatına katkılarının çok önemli olduğunu, onun deneyimlerinden her zaman yararlanmak istediklerini dile getirdi.

ZİYARETLER…

Başkan Töre, bugün ayrıca Yeniboğaziçi, Alaniçi ve Mormenekşe’de vatandaşlar ile bir araya geldi ve sorunlarını dinledi.