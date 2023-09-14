Başkan Töre, temaslarının ilk gününde Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı’nı ziyaret ederek Başkan Emekli Tuğgeneral İsmail Şanlı ile ile görüştü.

Ziyarette Başkan Töre’ye KKTC Ankara Askeri Ataşesi Kurmay Albay Mahmut Gergin de eşik etti.

Töre, burada yaptığı açıklamada vakıfta bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek “Mehmetçik” isminin kendisi için çok kutsal olduğunu belirtti ve KKTC’nde de Mehmetçik ismiyle bir köy olduğunu anımsattı.

Osmanlı’nın adadan çekilmesiyle 96 yıl Mehmetçiğin Kıbrıs’a gelmesini beklediklerini dile getiren Töre, 74 Mutlu Barış Harekatı ile Mehmetçiğe yeniden kavuştuklarını ve o günden bugüne barış ve huzur içerisinde yaşadıklarını söyledi.

KKTC devletinin Mehmetçik ve Mücahidin kanı ve mücadelesi ile kurulduğunu vurgulayan Töre, bugün dünyanın uyguladığı ablukaya ve askerin çıkması çabasına rağmen Mehmetçiğin ebediyete kadar Kıbrıs’ta kalmasını arzuladıklarını kaydetti.

Töre: “Şehitleri ve gazileri olmayan bir milletin istiklali olmaz. Biz onlara minnet borçluyuz. Onları unutan milletlere ise tarih kendini yeniden tekerrür ettirir.” dedi.

Atatürk’ün ifade ettiği “Bağımsızlık benim karakterimdir” ülküsü ile Anavatan Türkiye ve Türk dünyası ile birlikte yola devam ettiklerini ifade eden Töre, geleceğe dair umutlarının yüksek olduğuna değindi.

Mehmetçik Vakfı Başkanı Emekli Tuğgeneral İsmail Şanlı da konuşmasında ziyaretten dolayı onurlandıklarını ifade ederek, kendisinin her zaman için Kıbrıs’a ayrı bir bağı olduğunu söyledi.

Mücahitler ve Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık için irade gösterdiği sürece Türk askeri ve milletinin her zaman yanında olduğunu vurgulayan Şanlı : “Geçmişte yanındaydı, yarın da yanında olmaya devam edecek dedi.”

Başkan Töre’nin ziyareti kapsamında Yozgat’ta da temaslar yapması ve Cumartesi günü adaya dönmesi bekleniyor.

Töre’ye temaslarında Özel Kalem Müdürü İrem uygun eşlik ediyor.