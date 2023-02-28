Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, BRT’nin Meclis yayını 50+1’de Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Deprem felaketi nedeniyle millet olarak çok zor bir dönemden geçildiğine işaret eden Töre, yaraların sarılması açısından herkesin fedakarlık yapması gereken bir süreç olduğunu söyledi.

Meclis’te deprem fonu ile ilgili 3 ad-hoc komite kurulduğunu hatırlatan Töre, komitelerin çalışma sürelerinin içerik gereği uzayabileceğini, ancak mali açıdan çalışan komitenin erken zamanda sonuç alması gerekeceğini belirtti.

Töre, Şubat ayından kesinti olmadığını, ancak Mart ayında olabileceğini, bu nedenle ilgili komitenin 15 Mart’a kadar bir karar alması gerekeceğini kaydetti.

"HALKIN HUZURUNDA BİR SINAVDAN GEÇİYORUZ"

Töre, “Ortak mutabakatla kurulan komiteler ortak başarı elde edebilirler. Halkın huzurunda bir sınavdan geçiyoruz. Gönüllük esası dikkate alınacak mı? Şimdi söylemek zor ama halkın yüzde 99’u bu desteğe katılacaktır.” dedi.

Konunun uzatılmaması gerektiğini vurgulayan Töre, elde edilecek gelirin nelere harcanacağının şeffaf olacağını, kendisinin bu konuda tatmin olduğunu, zaten denetime açık bir mekanizma yaratılacağını söyledi.

“Birlikten güç doğar” diyen Töre, komite çalışmasının sonuçlanması ile ilgili, “Komite çalışması için şu an bir şey söyleyemem. Maaşlardan kesinti yapılması ya da yeni vergi konulması noktasında 15 Mart’a kadar bir karar alınması lazım. Diğer iki komite zaten devam edecek” şeklinde konuştu.

Töre, “ Dayanışma şart. Birlik, mücadele, dayanışma diyen partiler, sendikalar var. Birlik ve mücadele nasıl olur diye şimdi sınavdan geçecekler … İlk karara tepki koydular. Hükümet, yasayı geri çekti. Birlik, mücadele ve dayanışma diye slogan atan herkesi bu sloganı yerine getirmeye çağırıyorum. Sağ duyu galip gelecektir” şeklinde konuştu.

"SİYASİ DEĞİL, İNSANİ DÜŞÜNMEK LAZIM"

Töre, Rum Meclisi’nin bayrakları yarıya indirmesi, saygı duruşunda bulunulmasının hatırlatılması üzerine, “Siyasi değil, insani düşünmek lazım” dedi.

Töre, “Ben görüşlerimden taviz vermesem de, ulusal davamız aynı dursa da bu konuya insani bakmak zorundayız. Güney Kıbrıs tek kara komşumuz. Zaten karşılıklı yardımlaşma oluyor. Meclis Başkanı olarak sağ duyulu davrandım ve afet konusunda teşekkür ettim. Benzer durum olsa biz de aynı şekilde saygımızı gösteririz” yanıtı verdi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Türkiye’nin yanında olduğunu göstermek amacıyla, Meclis Başkanlık Divanı’ndan bir heyetin Perşembe günü Ankara’ya gideceğini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’la görüşeceğini açıkladı.

Kaynak: BRT