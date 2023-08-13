Töre, mesajında şunları kaydetti:

“Atalarımızdan miras kalan bu topraklarda 452 yıldır yaşayan Kıbrıs Türk halkının varlığını sindiremeyerek Enosis'i gerçekleştirmek ve Kıbrıs Türk halkını yok etmek için Rumların katliamlar yaptığı bir dönemde, Cenevre Konferansı'nda tüm diplomatik girişim ve çabaları tüketen Türkiye, garantör devlet hukuku ve anlaşmalardan kaynaklanan tarihsel hak ve yükümlülükleriyle, 14 Ağustos 1974 tarihinde, 20 Temmuz 1974'te başlattığı Barış Harekatını, ikinci bir Barış Harekatıyla tamamlamıştır.

Türkiye’miz, Kıbrıs Türkü'nün yıllarca devam eden mücadelesine verdiği destekle adada, 2nci Barış Harekatıyla çizilen bu günkü hudutlarımız içinde barışla, özgürce ve güvenle yaşamamızı sağlamıştır.

Soykırım gibi insanlığın en büyük suçunu işleyen ve insanımızı, çocuk kadın yaşlı genç demeden toplu çukurlara gömen zihniyeti ve bu zihniyete destek verenleri bu vesileyle bir kez daha kınıyoruz.

Silahlanmaya günde 2 milyon dolar harcamaya devam eden bu zihniyetin karşısında dimdik durup güvenliğimizi sağlamayı sürdüren Anavatan Türkiye’ye, Türk Silahlı Kuvvetlerine, tarihsel süreçte diplomasiyi önceliği yapmış, Uluslararası Kıbrıs Anlaşmalarının zeminini hazırlamış ve Kıbrıs Türkü'nün hak ve hukuku için çaba sarfetmiş herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

İkinci Barış Harekatını selamlıyor, dönemin Türkiye Başbakanı Bülent Ecevit ile Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı, tarihimize damga vurmuş liderlerimiz Dr. Fazıl Küçük'le Rauf R. Denktaş'ı, mücahitlerimizi ve ulusal davamız uğruna canlarını veren Aziz Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlık dileklerimi iletiyorum.”