Başkan Töre’yi, Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Haydar, Rektör Yardımcıları Prof.Dr. İsmet Esenyel, Doç.Dr. Oya Ertuğruloğlu ile Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umay Türkeş Günay karşıladı. Töre’ye ziyarette Meclis Özel Kalem Müdürü İrem Uygun da eşlik etti.

Töre, burada yaptığı konuşmada eğitim kurumlarının son derece önemli olduğunu, bilimselliğin dışına çıkarak diploma vermenin doğru olmadığını, suç işleyenlerin de hak ettikleri cezaları almaları gerektiğini söyledi.

Sahte diploma olayı sonrasında üniversiteler üzerinden KKTC’yi yıpratma çabalarını da doğru bulmadığını kaydeden Töre, “Bunu genellemeye çalışmak büyük bir hatadır” ifadelerini kullandı.

YÖDAK ile ilgili iddialar sonrasında yeniden bir yapılanmaya gidildiğini belirten Başkan Töre, YÖK ile yapılan işbirliği sayesinde bu tür olayların önüne geçileceğini kaydetti.

Girne Amerikan Üniversitesi’nin yapısı ve yurt dışı ağı ile örnek bir eğitim kurumu olduğunu dile getiren Töre, başarılarını takdirle izlediklerini yaşanan sıkıntıların da aşılacağını söyledi.

Töre, üniversitelerin yönetimlerine büyük görev düştüğünü yeni dönemde paydaşların şeffaf ve daha çok işbirliği yapması gerektiğini ifade etti.

Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Haydar da yükseköğrenimde yaşanan sıkıntıları değerlendirme fırsatı verdiğinden dolayı Başkan Töre’ye teşekkür etti.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu.