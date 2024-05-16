Meclis Şeref Salonu’ndaki kabulde konuşan Töre, Kıbrıs Türk halkının spor alanında da ambargolara maruz bırakıldığını ancak bu uygulamanın doğru olmadığını belirtti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, spor yapmanın her bireyin ve her toplumun hakkı olduğunu belirten Töre, Kıbrıs Türk Halkı’na karşı katı tutum sergileyen uluslararası kurum ve kuruluşlara sempati duymalarının mümkün olmadığını ifade etti.

Töre, Türkiye Taekwondo Federasyonu’nun uluslararası arenada kazanmış olduğu başarıların kendilerini mutlu ettiğini ve KKTC’nin “Türküm” diyen herkesin şemsiyesi olduğunu kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, duyarlı davranışından dolayı Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve federasyon yetkililerine teşekkür etti.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin de, KKTC’de katıldığı iki uluslararası turnuvada şampiyon olduğunu anımsattı. Şahin, geçmiş yıllarda KKTC Taekwonda Takımı’nın uluslararası turnuvalara katılabildiğini ancak sonraki senelerde spor ambargoları nedeniyle KKTC’nin temsil edilemediğini belirtti. Dünya Taekwonda Federasyonu’nda yönetim kurulu üyesi olduğunu kaydeden Şahin, KKTC’nin yeniden üye olması için yoğun çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’ye Türkiye Milli Takımı formasını armağan etti.