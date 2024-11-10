Konuyla ilgili sosyal media hesabından paylaşım yapan Manavoğlu, KKTC’ye de bu noktada görevler düştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Budapeşte'de yapılan Avrupa Siyasi Topluluğu toplantıları sırasında kuliste gerçekleşen bu buluşmanın haberi Türkiye basınında ve bizdeki basında ise sadece bir iki yer dışında hiçbir yerde yayınlanmadı.

İlk etapta bu buluşmayı Rum kesiminden öğrendik.

Bu buluşmadan önce Christodoulides Amerika'da Beyaz Saray'daydı, hep birlikte takip ettik.

Amerika ve Kıbrıs Rum Kesimi arasındaki askeri siyasi anlaşmalarla güçlenen bağla birlikte Kıbrıs Rum Kesimi'nin Nato'ya üye olması isteniyor. Tabii ki Türkiye bunu istemiyor.

Avrupa Birliği de senelerdir Kıbrıs'ı bahane ederek Türkiye'ye ayar çekiyor.

Bu fotoğrafın arkasına Hakan Fidan Yunanistan'a gitti orada yapılan açıklamaları hep birlikte takip ettik.

Yunanistan Türkiye ilişkilerindeki iyileşmeyi de göz önünde bulundurursak herkesin yararına bir çözüme gidileceği çok olası!

Şimdi artık yeni bir dünya var!

Türkiye batı ile yeni bir sayfa açmak istiyor!

Biz ise hayalperest olmayı ve umut satmayı bırakıp Kıbrıs Türk halkının bu süreç içerisinde etkili bir oyuncu olması için gerçekçi olmayı ve diyalogtan uzaklaşmamayı seçmeliyiz."