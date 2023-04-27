Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, Töre’ye Ankara ziyaretinde Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli eşlik ediyor.

Heyette ayrıca Meclis Meclis Basın Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Narin Yalıner Ataöz ve Özel Kalem Müdürü İrem Uygun yer alıyor.

Töre ve beraberindeki heyet Esenboğa Havalimanı’nda AK Parti Erzurum Milletvekili ve TÜRKPA Üyesi İbrahim Aydemir, KKTC’nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Töre’nin bugün Ankara’da bir takım temaslarda bulunması, yarın ise TBMM bünyesinde yapılacak TÜRKPA Genel Kurulu'na katılması bekleniyor.