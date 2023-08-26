Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros, ders kitaplarında, kitap yazarlarından onay alınmadan yapılan düzenlemelere dikkat çekti, tepki gösterdi.

CTP’li vekil Toros, “Laiklik, aidiyet etrafında geliştirilen eğitim ve kültür temelli düzenin ve hukuk kurallarının dine değil, akla ve bilime dayandırılmasıdır. Anayasamızın bir temel hükmü olan laik düzenimizde, Kıbrıs Türk Halkı çağdaş evrensel değerleri özümsemiş ve benimsemiştir. Bunlara bağlı olarak da eğitim, çalışma ve toplumsal kalkınma ilkelelerini belirlemiş, tüm sınırlamalara rağmen başarıyla uygulamış ve kendi aidiyetine sahip çıkmıştır” dedi.

“Kıbrıs Türk Halkı, herkesin özgür iradesi doğrultusunda sahiplendiği inanca ve o doğrultuda belirlediği tercihlere saygılıdır” ifadelerini kullanarak, şöyle devam etti:

“Bu bağlamda, devletin eğitim kitapları veya kontrolunda olan bir başka enstrümanla, vatandaşını herhangi bir inanca yönlendirmesi kabul edilemez. Demokrasinin bir özgürlük rejimi olduğundan hareketle, bu yönde atılacak bir adım demokrasiye olan bağlılığımıza da aykırıdır.

Bu sebeplerle, Eğitim Bakanı’nın okul kitapları vasıtasıyla çocuklarımızı spesifik tercihlere yönelik olarak dönüştürme girişimine müsaade etmiyoruz! Laiklik, demokrasinin ve özgürlüklerin vazgeçilmezi, iç ve dış barışın ön koşulu, tüm inançlara saygının güvencesidir. Laikliğin olmadığı yerde özgürlük de olmaz, demokrasi de…”