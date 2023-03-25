Polisten dün gerçekleştirilen denetimlerle ilgili yapılan açıklama şöyle:

Dün, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1358 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanma, 17’si alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 46’sı yasal sınırın üzerinde süratli araç kullanma, 28’i seyir halinde cep telefonu kullanma olmak üzere toplam 210 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilirken, 23 araç trafikten men edilmiş ve 3 araç sürücüsü de tutuklanmıştır.