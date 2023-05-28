Güzelyurt’ta bugün saat 08.10 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 46 yaşındaki bisiklet sürücüsü Ödül Demircioğlu hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan kazaya ilişkin verilen bilgiye göre, Güzelyurt Bostancı trafik ışıklarında Güzelyurt istikametine doğru seyreden bisiklet sürücüsü Ödül Demircioğlu (46) o esnada Güzelyurt Bostancı istikametine doğru seyreden Hüseyin Rüstemoğlu (59) yönetimindeki TNZ 207 plakalı otobüsün sağ ön kapısına bisikletinin ön kısmı ile çarptı.

Kaza sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Ödül Demircioğlu kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Soruşturma devam ediyor...