Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

06.03.2024 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Dikmen-Lefkoşa Anayolu’nun 3-4’üncü kilometreleri arasında, Mahmut ÖZTÜRK (E-50) yönetimindeki LZ 728 çift kabin araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu yolun sağ şeridine geçmiş ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan Babahan YUSUPOV (E-38) yönetimindeki TMA 459 plakalı tır araca çarpmıştır.

Kaza sonucu ağır yaralanan LZ 728 plakalı araç sürücüsü Mahmut ÖZTÜRK, Türkiye’de tedavi görmekte olduğu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 02.04.2024 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.