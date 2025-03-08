Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2,434 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 392 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 araç sürücüsü tutuklandı, 37 araç ise trafikten men edildi.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

148’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

81’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

10’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

10’u muayenesiz araç kullanmak,

10’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

7’si sigortasız araç kullanmak,

3’ü trafik levha ve işaretlerine riayet etmemek,

2’si koruyucu başlıklsız araç kullanmak,

2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

1’i 5000 kg ve üzerindeki kamyonların Girne - Lefkoşa Anayolunu kullanması

1’i A işletme izinsiz araç kullanmak ve

109’u diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.