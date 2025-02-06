05.02.2025 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1,446 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 251 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 22 araç trafikten men edilmiş ve 3 sürücü de tutuklanmıştır.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

71’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

6’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

22’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

10’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

16’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

40’ı trafik ışıklarına riayetsizlik,

2’si tehlikeli sürüş yapmak,

1’i sigortasız araç kullanmak ve

83’i diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.