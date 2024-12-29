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“133 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 30 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 23 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 20 alkol lü içki tesiri altında araç kullanmak, 20 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 4 sigortasız araç kullanmak, 2 trafik ışıklarına uymamak, 2 tehlikeli sürüş yapmak ve 87 diğer trafik suçları.”

Lefkoşa’da Alkollü Sürücü Trafik Kazasına Sebep Oldu: 3 Yaralı

Lefkoşa’da Alkollü Sürücü Trafik Kazasına Sebep Oldu: 3 Yaralı

Rapor edilen trafik suçları şöyle:

Trafik denetimleri ülke genelinde sürüyor. Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 1567 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde 321 araç sürücüsü de çeşitli suçlardan ceza aldı.

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