Polisten yapılan denetimlerle ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

09.02.2024 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 3,233 araç sürücüsü kontrol edildi ve 315’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 10’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 30’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 1’i Trafik Işıklarına Uymamak, 2’si sigortasız araç kullanmak, 39’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4 kamyon sürücüsü trafiğe çıkış saatlerine uymamak ve 241’i diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 646 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2 sürücü tutuklanmış ve 56 araç ise trafikten men edilmiştir.