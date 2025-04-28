Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından toplam 256 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 26 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları ise; 129’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 16’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 20’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 3’ü muayenesiz araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1’i polisin dur emrine uymamak, 2’si tehlikeli sürüş yapmak ve 72’si diğer trafik suçlarından oluşuyor.