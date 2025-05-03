Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından toplam 256 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 13 araç ise trafikten men edildi ve bir sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları ise; 168’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 9’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak, 5’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 6’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 9’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak ve 55’i diğer trafik suçlarından oluşuyor.

Öte yandan denetimler kapsamında 4 kaçak da tutuklandı.