Trafik ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucunda bin 655 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından toplam 271 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 17 araç ise trafikten men edildi ve 1 sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları ise; 136’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 9’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 14’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 7’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2’si muayenesiz araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak, 4’ü kamu taşıma işletme izinsiz araç kullanmak, 3’ü tehlikeli sürüş yapmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak, 1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak ve 81’i diğer trafik suçlarından oluşuyor.