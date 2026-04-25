Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde toplam 2 bin 18 araç sürücüsü kontrol edildi.

Denetimler sonucunda çeşitli trafik suçlarından 367 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 36 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen suçlar arasında 147 sürücüyle sürat ihlali ilk sırada yer aldı. Bunu 37 sürücünün cep telefonu kullanması, 26 sürücünün seyrüsefer ruhsatsız araç kullanması ve 15 sürücünün emniyet kemeri takmaması izledi.

Ayrıca 8 sürücü alkollü araç kullanmaktan, 2 sürücü ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmaktan, 6 sürücü sigortasız araç kullanmaktan rapor edildi.

Denetimlerde 11 muayenesiz araç, 1 tehlikeli sürüş, 1 trafik ışığı ihlali ve 4 trafik levha ve işaretlerine uymama suçu da tespit edilirken, 109 sürücü ise diğer trafik suçlarından işlem gördü.