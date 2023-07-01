Ülke geneli, 30 Haziran 2023 – Polis Genel Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, bayram süresince trafik denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürdü. Dün gerçekleştirilen denetimler kapsamında, toplamda 1014 araç kontrol edildi ve çeşitli suçlardan dolayı 183 araç sürücüsüne işlem yapıldı.

Kontroller sonucunda, 68 araç sürücüsü belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmaktan, 14 araç sürücüsü alkollü içki tesiri altında araç kullanmaktan, ve 1 araç sürücüsü sürüş ehliyetsiz araç kullanmaktan rapor edildi. Ayrıca, bir araç sürücüsü tutuklandı ve 22 araç trafikten men edildi.