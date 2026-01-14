Lefkoşa-Güzelyurt ana yolu üzerinde Serhatköy mevkiinde ters yönde seyreden bir tır araç ile Güzelyurt’ta Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir araçta yolcunun ayakta durarak insan hayatını tehlikeye atacak şekilde yolcu taşındığı görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından bahse konu araç sürücüleri ile yolcu tespit edildi, işlemiş oldukları trafik suçlarından dolayı rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Fotoğraflar: Gadara Medya