Buna göre KKTC’de son bir haftada 68 trafik kazası meydana geldi.

Bu kazaların 11’i yaralanmayla, 57’si hasarla sonuçlandı.

Yaralanmayla neticelenen kazalarda ise toplam 16 kişi yaralandı.

Bu dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri süratli araç kullanmak (24), dikkatsiz sürüş yapmak (12), kavşakta durmamak (14), yakın takip (8) ve diğer etkenler (10) olarak yer aldı.

Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 3 milyon 850 bin 25 TL olarak hesaplandı. Kazaların İlçelere göre dağılımı ise şu şekilde:

Lefkoşa 26, Gazimağusa 12, Girne 16, Güzelyurt 6, İskele 8

Denetimlerde 12 bin 789 araç kontrol edildi

Polis Genel Müdürlüğü, 19-25 Şubat tarihleri arasında KKTC genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonuçlarını da açıkladı. Buna göre son bir haftada yapılan denetimlerde toplam 12 bin 789 araç sürücüsü kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 3 bin 167 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Suçların dağılımı ise şu şekilde: “Sürat (866), Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları (1124), Tehlikeli Sürüş (13), Dikkatsiz Sürüş (37), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (141), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak (14), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak (94), Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak (235), Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak (73), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (119), Trafik Işıklarına Uymamak (11), Muayenesiz Araç Kullanmak (44), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (54), Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (25), Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (8), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak (6), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak (2), Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak (10) ve 1415 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir. Toplam 238 araç trafikten men edilmiş ve sürücü ise tutuklanmıştır”.