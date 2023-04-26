Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

25.04.2023 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Boğaztepe-Yarköy Anayolunun 1’inci kilometresi üzerinde, Ülgen SERAKINCI (K-73) yönetimindeki NY 529 plakalı salon araç ile Boğaztepe istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada Yarköy istikametine doğru seyretmekte olan Nesibe AKINTUĞ (K-53) yönetimindeki SR 783 plakalı salon aracın sağ ön kısmına çarpmıştır. Çarpmanın ardından SR 783 plakalı araç kontrolsüz şekilde savrularak, sol arka kısmı ile yol kenarındaki kaldırım taşına da çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, Ülgen SERAKINCI sağ kaburgasında kırık teşhisi nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek Cerrahi Servisinde müşahede altına alınmış olup, Nesibe AKINTUĞ ise taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.