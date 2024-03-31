Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şıu şekilde:

30.03.2024 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu caddesi üzerinde, Hasan GÜL (E-25) yönetimindeki SJ 841 plakalı motosiklet araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sağına geçerek sağ şerit içerisinde dikkatsizce seyrettiği sırada, o esnada cadde üzerindeki bir araç park yeri içerisinden trafik akışının durup kendisine yol verildiği için caddeye giriş yapan Sercan ÇILGIN (E-32) yönetimindeki VB 906 plakalı motosikletin sağ yan kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan SJ 841 plakalı motosiklet sürücüsü Hasan GÜL, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde sol ayağında kırık teşhisi nedeniyle müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.