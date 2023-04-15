Polisten alınan bilgiye göre, kaza Uğur Mumcu Caddesi üzerinde Salih Colayır (E-33), yönetimindeki TPZ 103 plakalı araç ile batı istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada, tehlikeli mahal olan araç geçilmemesi gereken yerde, önünde ayni istikamete doğru 151 mlgr alkollü içki tesiri altında seyreden Arslan Halmuhammedov (E-28) yönetimindeki RF 620 plakalı aracı dolaşmak için yolun sağına geçtiği esnada RF 620 plakalı aracın sağ arka yan kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yoluna devem eden TPZ 103 plakalı araç o esnada karşı istikametten gelmekte olan Seval ACAR (K-35) yönetimindeki HP 607 plakalı araç ile yüz yüze çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan TPZ 103 plakalı araç sürücüsü Salih COLAYIR ile HP 607 plakalı araç sürücüsü Seval ACAR ve ayni araçta yolcu olarak bulunan Yusuf KAYA (E-19) ve Nigara HAYDAROVA (K-46) kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalelerin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

HP 607 plakalı araç sürücüsü Seval ACAR yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, kazada yaralanan Salih COLAYIR ile Yusuf KAYA ve Nigara HAYDAROVA yapılan tedavilerinin ardından ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

Kazaya methaldar olan ve kaza anında 151 mlgr alkollü içki tesiri altında tespit edilen RF 620 plakalı araç sürücüsü Arslan HALMUHAMMEDOV tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.