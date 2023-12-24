Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Harmancı: Kaymaklı yeni geçiş kapısı olabilecek bir bölge Harmancı: Kaymaklı yeni geçiş kapısı olabilecek bir bölge

"08.12.2023 tarihinde, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi  üzerinde, doğu istikametine doğru seyreden Hasan ÇAYLI (E-46) yönetimindeki TGT 760 plakalı su tankeri sürücüsünün, önceden  meydana gelen trafik kazası nedeni ile yolun sol şeridi içerisinde yerde durmakta olan MS 741 plakalı motosikleti kaldırmaya çalışan yaya Ahmet GÜZAN (E-85)'a çarpası sonucu ağır yaralanan yaya Ahmet GÜZAN, tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 24.12.2023 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir."