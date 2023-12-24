Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"08.12.2023 tarihinde, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, doğu istikametine doğru seyreden Hasan ÇAYLI (E-46) yönetimindeki TGT 760 plakalı su tankeri sürücüsünün, önceden meydana gelen trafik kazası nedeni ile yolun sol şeridi içerisinde yerde durmakta olan MS 741 plakalı motosikleti kaldırmaya çalışan yaya Ahmet GÜZAN (E-85)'a çarpası sonucu ağır yaralanan yaya Ahmet GÜZAN, tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 24.12.2023 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir."