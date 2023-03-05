Polis bülteninde “başkasının kimliğine bürünme ve sahte davranışla kayıt temini” başlığıyla yer alan bilgiye göre, saat 23.00 sıralarında, Güzelyurt-Lefkoşa ana yolunda polis tarafından yapılan trafik kontrolü esnasında, E.T.M.(E-25), işlediği trafik suçundan dolayı rapor edileceği sırada polis memuruna, tasarrufunda bulundurduğu başka bir şahsa ait sürüş ehliyetini ibraz etti.

E.T.M. belgedeki şahıs adına trafik cezası yazılmasını sağlayarak sahte davranışla kayıt temin ettiğinin tespit edilmesi üzerine tutuklandı.

Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.