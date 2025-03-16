Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 16 Mart 2025 tarihinde saat 02.00 sıralarında, Dr. Fazıl Küçük Çemberi üzerinde Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim sırasında F.K. (E-40) isimli sürücü şüpheli hareketler sergiledi. Bunun üzerine şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada, 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Şüpheli, suçüstü hali gereği tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.