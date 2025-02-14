Konuyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

12.02.2025 tarihinde sosyal medyaya yansıyan iki erkek şahsın trafikte araç içerisinde baygın halde olduğu görüntüleri ile ilgili olarak Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturmada; olay anında konu aracı kullanan şahsın S.K.(E-29) ve araçta yolcu olarak bulunan şahsın ise C.A.(E-50) olduğu tespit edilmiştir.

Soruşturma kapsamında 13.02.2025 tarihinde C.A., 13.02.2025 tarihinde Gönyeli’de tespit edilerek, kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 100 mlgr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan beyaz renk kağıt parçaları, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet makas ve içerisinden uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 3 adet pipet bulunarak emare olarak alınmış ve söz konusu şahıs (C.A.) tutuklanmıştır.

Meselede zanlı olarak aranmakta olan S.K. ise, 14.02.2025 tarihinde Ercan Havalimanından çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.