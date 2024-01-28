Trafikteki denetimlerle ilgili polistan yapılan açıklama şu şekilde:

27.01.2024 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2,298 araç sürücüsü kontrol edildi ve 313’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 28’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanamak, 2’si kayıtsız araç kullanmak, 23’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 10’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmak, 14’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 20’si diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 416 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 46 araç ise trafikten men edilmiştir.