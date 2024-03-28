Lefkoşa’da dün saat 18.00 sıralarında trafikte aralarında yaşanan tartışma sonucu U.K.(E-21), E.K.(E-22) ve B.B.K.(E-23) bir taraf olup, diğer taraf olan M.U.(E-31), K.T.(E-28) ve A.E.(E-18) ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurup kavga ettikleri sırada, aldığı darbeden dolayı K.T.’nin sağ elindeki bir parmağı kırıldı.

Ayrıca kavga esnasında U.K., kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile M.U.’yu sağ gözünün yan kısmından yaraladı.

Polisten verilen bilgiye göre, bahse konu şahıslar tutuklandı.

Soruşturma sürüyor.