Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Derviş Sadeli olguları aktardı. Polis, 5 Mart 2026 tarihinde saat 15.40 sıralarında Lefkoşa’da bulunan Haydar Aliyev Caddesi üzerinde trafikte seyir halindeyken geç sinyal verdiği gerekçesiyle H.K.’nin yönetimindeki AA089E plakalı Toyota marka aracın sağ arka far kısmına kasten ve kanunsuz olarak yumruk vurup kırarak 25 bin TL hasara uğrattığını söyledi.

Polis, şikâyet üzerine zanlının aynı gün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak bölgede olayı aydınlatıcı nitelikteki kamera görüntülerinin tespit edilerek emare alındığını kaydetti.

Polis, zanlının AA089E plakalı aracın sağ arka kısmına eliyle vurduğunu ancak farın o esnada kırılıp kırılmadığını bilmediğini sözlü olarak beyan ettiğini aktardı. Polis memuru, zanlının kendisine yapılan dava tebliğinde suçunu kabul ettiğini ve KKTC’de çalışma izinli olarak bulunduğunu belirterek, davaları görüşülünceye değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 15 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.