Başbakan Ünal Üstel Festivalde bir konuşama yaparak, üretmeyen toplumlar yok olmaya mahkumdur’ sözünden hareketle Yeşilırmak köyünün 1950lerden 1974 barış harekatına kadar üretimle ayakta durduğunu kaydetti. Üstel, Yeşilırmak köyünün zor mücadele yıllarını yine üreterek aştığını belirtti.

Yeşilırmak köyünün milli mücadele yıllarında büyük rol oynayan, TMT’nin şahlandığı köylerden olduğunu kaydeden Üstel, Yeşilırmaklıların Kıbrıs Türk halkının milli mücadelesine katkılarıyla gurur duyduklarını söyledi.

Yeşilırmak halkının çilek üretiminde bir isim yaptığına işaret eden Üstel, bu çerçevede düzenlenen çilek festivalinin de 1974 öncesinden başlayıp bugünlere geldiğine vurgu yaptı.

Üstel, üreten kesimlere gerekli desteği sağladıklarını ve sağlamaya devam edeceklerini de belirtti.