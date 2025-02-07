Fileleftheros gazetesi olayın dün öğle saatlerinde Platres-Trodos yolunda meydana geldiğini yazdı.

51 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un kullandığı aracın, tekerleklerinde zincir olmaması nedeniyle kaydığını ve yolun sonunda kar fotoğrafı çeken 58 yaşındaki kadına çarparak sürüklenmesine neden olduğunu yazan gazete kadının, ilk önce aracın ön camına ardından ise savrularak ağaca çarptığını belirtti.

Habere göre 51 yaşındaki araç sürücüsü, daha sonra karşı şeritten gelen minibüse de çarparak durabildi.

Olayın görgü tanıkları haber yapmak için bölgede bulunan gazetecilerin ilk yardımda bulunarak ambulans ve polise haber verdiğini de yazdı.

Habere göre ciddi kırıkları bulunan 58 yaşındaki İsrailli kadın, hastanede tedavi altına alındı.