ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin sürdüğünü ve çok iyi ilerlediğini söyledi. Başkanlık uçağında gazetecilerin sorularını cevaplayan Trump, “Yakında İran ile bir anlaşma görebiliriz.” dedi.

İran ile savaşa ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, ABD’nin İran petrolüne el koyabileceğini ve Hark Adası’nı ele geçirebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, aynı zamanda İran ile müzakerelerin çok iyi gittiğini de belirtti. “Sanırım onlarla çok yakında anlaşacağız” diyen Trump, “anlaşma sağlanamamasının” da mümkün olduğunu kaydetti.

Trump, Hürmüz Boğazı’ndan 20 büyük petrol gemisinin daha geçişine izin verildiğini de duyurdu.