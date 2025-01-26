Bir önceki Trump örneğinin Kıbrıs’ı ilgilendiren konularda muhafaza edeceği politika açısından yeterli bir örnek teşkil etmediğini savunan Alithia gazetesi, ABD’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili tüm önemli anlarda başrolde olumlu demokratik başkanlarıyla birlikte orada bulunduğuna işaret etti.

Şu anki sürecin ise olgunlaşmamış olmakla birlikte belirsiz de olduğuna işaret eden gazete, ABD’nin Kıbrıs sorununa müdahil olmasının Trump ve Trump liderliği yerine daha çok Kıbrıslı liderlerin icraatlarına bağlı olduğunu savundu.

Öte yandan Trump’ın ABD’nin uluslararası sorunlara mesafe koymasına dair tehditlerinin doğrudan Kıbrıs’ı da ilgilendirdiğini kaydeden gazete, çünkü Rum kesiminin batı yönelimini henüz yeni keşfettiğini ekledi.