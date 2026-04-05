

İran'da savaş sürerken ABD savaş uçaklarının düşürüldüğü haberi gündem oldu. Donald Trump uçakların iki pilotun da kurtarıldığını duyurmuştu. Pilotların kurtarıldığı operasyonun detaylarına değinen Trump, Hürmüz Boğazı'nı açmazlarsa İran'ı "cehennemi yaşatmakla" tehdit etti.

PİLOTLARIN NASIL KURTARILDIĞINI ANLATTI

Kurucusu olduğu sosyal medya platformu Social Truth'tan yeni bir açıklama yapan Trump ilk açıklamasında şunları kaydetti:

"Ağır yaralı ve gerçekten cesur bir F-15 mürettebat üyesi/subayını kurtardık. İran ordusu kalabalıklar halinde köşe bucak arama yapıyordu ve bize yaklaşmışlardı.

Kendisi çok saygın bir albaydır. Böylesi bir kurtarma operasyonuna nadiren girişilir çünkü “insan ve teçhizat” için tehlikelidir. Kolay iş değildir!

İlk baskında, yine alışılmadık bir şekilde, İran semalarında güpegündüz yedi saat geçirerek pilotu kurtarmıştık. Herkes olağanüstü cesur ve maharetliydi!

YARINI İŞARET EDİP SAAT VERDİ

Pazartesi günü saat 13:00'te (TSİ 20.00) Oval Ofis'te ordu yetkilileriyle bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Tanrı muhteşem askerlerimizi korusun!"

'HÜRMÜZ' RESTİ: "AÇIN LAN ŞU BOĞAZ'I"

Trump daha sonra ikinci bir açıklama paylaşarak Hürmüz Boğazı konusunda sert çıkıştı. "Salı günü İran’da hem Santral Günü hem de Köprü Günü olacak. Görülmemiş bir şey olacak" diyerek köprü ve enerji santrallerine yönelik gözdağı veren Trump, paylaşımının devamında ağzını bozdu:

"Şu kahrolası Boğaz'ı açın p.ç kuruları yoksa cehennemi yaşarsınız. İzleyin de görün! Allah'a hamd olsun."

"YARINA DEK İRAN'LA ANLAŞABİLİRİZ"

Öte yandan Fox News muhabiri Trey Yingst'e konuşan Trump, "İran hızlı bir şekilde anlaşma yapmazsa, her şeyi havaya uçurmayı ve petrolü ele geçirmeyi düşünüyorum. Bence yarına dek bir anlaşma sağlayabiliriz" dedi.

Trump ayrıca İran'daki protestoculara silah yolladıklarını ifade edip Sanırım silahlar Kürtlerin elinde" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 3 Nisan'da ülkenin orta kesimlerinde bir savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurarak düşürdüğünü duyurmuştu.

İran basını, ABD'ye ait savaş uçağının pilotunun yakalanıp esir alınmış olabileceğini kaydetmişti.

ABD basınına konuşan yetkililer de uçağın düştüğünü doğrulayarak mürettebattan bir kişinin kurtarıldığını, ikinci kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti.

New York Times gazetesinin haberinde, Hürmüz Boğazı yakınlarında F-15 savaş uçağıyla neredeyse aynı anda, ikinci bir ABD savaş uçağının daha düşürüldüğü kaydedilmişti. Haberde, uçağın pilotunun olaydan kurtulduğu aktarılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da 3 Nisan'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını açıklamıştı.