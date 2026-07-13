Uluslararası bilim insanlarının oluşturduğu World Weather Attribution (WWA) kapsamında, Imperial College London, İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office) ve Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu araştırmacıları tarafından yapılan analizde, aşırı sıcakların ölüm oranları üzerindeki etkisi incelendi.

Araştırmaya göre, mayıs ayında sıcaklıkların 35,1 dereceye ulaşmasıyla yaklaşık 550 ölüm aşırı sıcaklarla ilişkilendirildi. Bu değer, İngiltere'de mayıs ayı için ölçülen en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçti.

Haziran ayının ikinci yarısında etkili olan sıcak hava dalgasında ise yaklaşık 2 bin 200 kişinin yaşamını yitirdiği tahmin edildi. Bu süreçte İngiltere Meteoroloji Ofisi, sağlık riskleri nedeniyle art arda en az üç kez kırmızı alarm yayımlamıştı.

Böylece mayıs ve haziran aylarında İngiltere ve Galler'de aşırı sıcaklara bağlı ölü sayısının 2 bin 700'ü aştığı değerlendirildi.

Öte yandan, Haziran 2026 İngiltere'de kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana en sıcak haziran ayı olarak kayıtlara geçerken, bazı bölgelerde hava sıcaklığı 36 derecenin üzerine çıktı.

Benzer şekilde Batı Avrupa genelinde de aşırı sıcakların ciddi can kayıplarına neden olduğu belirtilirken, haziran ayında Almanya'da yaklaşık 5 bin 500, Fransa'da 2 bin ve Belçika'da 1.200 ölümün sıcak hava dalgalarıyla bağlantılı olduğu ifade edildi.