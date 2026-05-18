Mahkemede şahadet veren polis memuru Buse Bağrıkara, 11 Mayıs 2026 tarihinde saat 02.00 sıralarında Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’nde zanlının yönetimindeki LC 833 plakalı salon aracı çift şeritli yolda soldan birinci şerit içerisinde güneydoğu istikametine doğru dikkatsizce kullandığını söyledi.

Polis, zanlının orta refüjde bulunan “U dönüşü yapılmaz” tabelasına rağmen trafik levha ve işaretlerine uymayarak “U” dönüşü yapmaya çalıştığı sırada, aynı istikamette soldan ikinci şerit içerisinde seyreden K.A.S. yönetimindeki ZV 856 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışma meydana geldiğini açıkladı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsünün ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını belirten polis, yapılan ilk yardım tedavisinin ardından sürücüye “sol köprücük ve uyruk kemiği kırığı” ile “akciğerde sönme” teşhisi konularak ortopedi servisinde müşahede altına alındığını kaydetti.

Polis, LC 833 plakalı araç sürücüsünün suçüstü hali gereği tutuklandığını, kazada araçta yaklaşık 60 bin TL, motosiklette ise yaklaşık 50 bin TL hasar meydana geldiğini söyledi. Yaralı motosiklet sürücüsünün tedavisinin sürdüğünü ancak hayati tehlikeyi atlattığını belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek teminat talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 900 bin TL kefalet senedi imzalamasına ve haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına emir verdi.