İran ile devam eden gerilim konusunda acele etmediğini belirten Donald Trump, çatışmaları bir an önce bitirmesi yönündeki beklentileri reddederek, kendisinin bu süreçte en az baskı altında olan kişi olduğunu savundu.

Tahran yönetiminin askeri açıdan ağır bir tabloyla karşı karşıya olduğunu ileri süren Trump, İran donanmasının etkisiz hale getirildiğini, hava kuvvetleri ile radar sistemlerinin yok edildiğini ve ülkenin liderlik kademesinin saf dışı kaldığını iddia etti.

Uygulanan ablukanın güçlendiğini ve durumun Tahran için her geçen gün daha da kötüleştiğini savunan Trump, sürecin kendi lehine işlediğinin altını çizdi.

"Zaman onların lehine değil" ifadesiyle mevcut askeri tabloya dikkat çeken Trump, bir anlaşma yapılması için acele etmediklerini, ancak masaya oturulacaksa bunun sadece ABD, müttefikler ve dünyanın geri kalanı için uygun şartları taşıması durumunda gerçekleşebileceğini belirtti.

Açıklamasının bir bölümünde medyayı da eleştiren Trump, İran ile olan savaşa karşı "endişeli" olduğu yönündeki iddiaları yayan New York Times ve CNN gibi medya kuruluşlarının artık güvenilirliklerini kaybettiğini ve sahte haber ürettiklerini öne sürdü.