Alithia gazetesi “Rolünün Tanınması 72 Saatte Çöktü” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ın geçen pazar günü itibarıyla yaratmaya çalıştığı imajın, 72 saat içerisinde çöktüğünü yazdı.

Trump’ın yaptığı önerinin Güney Kıbrıs'ta endişeye yol açtığını yazan gazete, Hükümet Sözcü Vekili Yiannis Antoniu’nun konuyla ilgili açıklamasına da yer verdi.

Hükümet Sözcü Vekili Yiannis Antoniu dün yaptığı açıklamada, çerçevesi henüz netleşmeyen ABD Başkanı Donald Trump’ın önerisinin “endişeye neden olduğunu" ifade etti. Antoniu, Rum Yönetimi’nin bir sonraki adımları saydığını belirtti. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis de Trump'ın bu davetini Güney Kıbrıs’ın bölgedeki rolünü tanıması şeklinde yorumlamıştı.

Öte yandan Politis gazetesi “Panayırdan Derin Düşünceye-Lefkoşa Henüz Trump’ın Davetine Ne Cevap Vereceğini Bilmiyor” başlıklı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze için “Barış Kurulu"na katılma daveti konusunda Rum Yönetimi'nin “kararsız” kalmaya devam ettiğini yazdı.

“Hayır” denmesi halinde Trump'ın öfkesinden korkan Hristodulidis hükümetinin, bugün olağanüstü toplanacak AB Konseyi aracılığıyla çıkış aradığını kaydeden gazete, Güney Kıbrıs’ın BM’deki eski Daimi Temsilcisi Andreas Mavroyannis’in davetin kabul edilmesini "felaket verici" olacağı uyarısında bulunduğunu belirtti.

Habere göre, Mavroyannis, Trump’ın önerisiyle oluşacak yeni örgütün, BM ile rekabet halinde faaliyet göstereceğine dikkati çekti.