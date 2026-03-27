Altın ve gümüş fiyatları ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran savaşını bitirecek görüşmelerin devam edeceğini açıklamasıyla birlikte yükselişe geçti.

Altın, önceki seansta yaşanan sert düşüşün ardından ons başına 4 bin 400 doların üzerine çıktı. Bu yükseliş, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın savaşı sona erdirmek için bir anlaşma sağlaması yönündeki son tarihini uzatmasıyla gerçekleşti.

Trump, 6 Nisan’a kadar İran enerji tesislerini hedef almaktan kaçınacağına söz vererek, yaklaşık bir aydır süren çatışmaların yarattığı istikrarsızlığa bir nebze olsun çözüm getirdi.

Ayrıca, İran’ın bu hafta Hürmüz Boğazı’ndan 10 petrol tankerinin geçmesine izin verdiğini ve bunun ABD’ye bir “hediye” olduğunu söyledi.

Bu arada, İran, ABD’nin savaşı sona erdirmek için sunduğu 15 maddelik planı reddettiğini ve Hürmüz Boğazı üzerindeki Tahran otoritesinin tanınması da dahil olmak üzere kendi şartlarını sunduğunu doğruladı.

Dün, ABD ve İran’ın yakın zamanda bir ateşkes anlaşmasına varabileceğine dair süregelen şüpheler nedeniyle altın yaklaşık yüzde 3 düştü. Orta Doğu çatışması ve yükselen enerji fiyatları enflasyon endişelerini körüklerken ve büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını artırabileceği beklentilerini yükseltirken, altın ve diğer metaller yoğun satış baskısı altına girdi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 380 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 375 dolar, en yüksek de 4 bin 475 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 462 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 239 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 239 lira, en yüksek de 6 bin 396 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 379 liradan alıcı buluyor.

GÜMÜŞ DE YÜKSELDİ

Altında olduğu gibi gümüşte de ABD ve İran savaşının nabzı tutuluyor. Savaşın gidişatına ilişkin ateşkes ve sona erdirilmesine yönelik karar alınması için yapılan diplomatik girişimlerin bir süre sonra ortak zemine oturarak anlaşmanın olabileceği sinyalini ortaya çıkarıyor.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 68,26 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 67,41 dolar, en yüksek de 70,37 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 70,09 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 97,65 liradan başladı. Gün içinde en düşük 96,42 lira, en yüksek de 100,64 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 100,18 liradan alıcı buluyor.