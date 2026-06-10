Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Azerbaycan’daki temaslarına başlıyor.

Temaslar öncesinde BRT’ye açıklama yapan Bakan Ataoğlu, KKTC’nin bütün sektörleri ile kalabalık bir heyetle Azerbaycan’da olacağını söyledi.

Ataoğlu, “Kültürümüzle ilgili orada yerimizi alacağız. Kalabalık heyet, ülkesi için orada çabalayacak, uğraş verecek, tanıtım yapacak. Geçmişte yaptığımız çalışmaların çok daha büyüğü Cumartesi günü olacak” dedi.

Cumartesi günü yapacakları çalışma sonrası yine Azerbaycan’dan sağlık, eğitim çalışmaları devam ederken turizm sektöründe de ağırlık çalışmaların olacağını vurgu yapan Ataoğlu, "Karşılıklı gidiş gelişlerin olmasına yönelik bütün girişimlerimiz bu girişimlerimizin taçlandırılması cumartesi yer alacak. İnşallah önümüzdeki süreçte Azerbaycan’dan da karşılıklı gidiş gelişler olacak bundan çok ümitliyiz" ifadelerini kullandı.

Cumartesi günkü programda Başbakan Ünal Üstel’in de olacağını belirten Ataoğlu, yapmış oldukları bütün bu çalışmaların ülkenin geleceğine, gençlerine ve ekonomisine yönelik olduğunu ifade etti.