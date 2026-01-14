T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdür Yardımcısı Dilek Conkbayır tarafından yapılan açıklamada, Ercan Havalimanı’nın hem havacılık hizmetlerinde hem de ekonomik katkı alanında KKTC için önemli bir değer yarattığı vurgulandı. Bu kapsamda, T&T Havalimanı İşletmeciliği KKTC Maliye Bakanlığı’na 2025’in Ekim- Kasım- Aralık aylarını kapsayan dördüncü dönem ciro paylaşımı olan KDV dahil 998 milyon 457 bin 753 TL’lik ödemeyi gerçekleştirdi. 2025 yılında ise devlete olan toplam ödeme miktarı ise KDV dahil 1 milyar 959 milyon 4 bin 940 Türk Lirası oldu.

Turanlı: Ciro ödemesi KKTC kamu maliyesine ve genel ekonomik yapıya doğrudan katkı sağlıyor

T&T Havalimanı İşletmeciliği Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“2025 yılının dördüncü dönem Ciro payı olan KDV dahil toplam 998 milyon 457 bin 753 TL ödememizi tamamlayarak KKTC devletine olan taahhütlerimizi yerine getirdik. 2025 yılında ise devlete KDV dahil toplam ödediğimiz rakam 1 milyar 959 milyon 4 bin 940 Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir.

Yapılan ödemeler KKTC kamu maliyesine ve genel ekonomik yapıya doğrudan katkı sağlıyor. Şirket olarak ülke ekonomisine katkı sunmayı kurumsal bir sorumluluk olarak görüyoruz. Yaptığımız ödemeler özel sektörün ekonomik sisteme olan katkısının önemli bir göstergesidir.

Havacılık sektörünün yalnızca ulaşım değil aynı zamanda ekonomik büyümenin de lokomotiflerinden biri olduğuna dikkat çeken Turanlı, “Havalimanı işletmecisi olarak devlete düzenli ciro ödemeleri yapmamız, kamu maliyesine doğrudan ve şeffaf bir katkı sunuyor. Bu katkı, altyapı yatırımlarından sosyal harcamalara kadar geniş bir alanda ekonomiye geri dönüyor,” dedi.

Turanlı, havalimanlarının yarattığı istihdam, ticaret ve turizm hareketliliğiyle çarpan etkisi oluşturduğunu belirterek, “Uzun vadede güçlü bir havacılık altyapısı, ülke ekonomisinin rekabet gücünü artıran temel unsurlardan biridir” ifadelerini kullandı.

2025’te 5 milyon 762 bin yolcuya hizmet verdik

Emrullah Turanlı, 2025 yılında Ercan Havalimanı’nın 5 milyon 762 bin 36 yolcu ve 37 bin 643 uçağa hizmet verdiğini kaydetti.

Turanlı, “Geride bıraktığımız 2025 yılında boyunca havalimanımız, yolcularımıza her zaman daha konforlu, güvenli ve kaliteli bir seyahat deneyimi sunma hedefiyle çalışmalarını sürdürmüştür. Hizmet kalitemizi artırmak, operasyonel süreçlerimizi geliştirmek ve misafir memnuniyetini en üst seviyeye taşımak adına önemli adımlar attık. Modern altyapımız, güler yüzlü ekibimiz ve yenilikçi yaklaşımımızla sizlere en iyi hizmeti sunmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve bizleri tercih eden değerli yolcularımıza teşekkür ederim.

Yeni yılda da aynı sorumluluk bilinciyle, sürdürülebilir, erişilebilir ve yolcu odaklı hizmet anlayışımızı daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Sizlerden aldığımız geri bildirimler, gelişim yolculuğumuzda en önemli rehberimiz olmaya devam edecektir.