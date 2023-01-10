Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugün Burslar Platformu temsilcileri ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan CTP Genel Başkanı Erhürman, “Onlar da ekonomik sıkıntılarla boğuşuyor. Burslarının yılda bir kez asgari ücret esas alınarak belirlenmesinden, asgari ücret değiştiğinde bunun burslarına yansımamasından şikayetçiler. Bir de burslarının geç yatırılmasından” dedi.

Erhürman, Burslar Platformu’nun burslarla ilgili sorunlarını bilimsel temelde ele alan, çözüm önerilerini içeren bir çalışma yaptıklarını belirterek, “Kimsenin haksız diyemeyeceği taleplerini Meclis gündemine taşıyacağız ve takipçisi olacağız...” ifadelerini kullandı.